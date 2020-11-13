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Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Турции

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Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Турции
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Первую тренировку в Турции с результатом 1:35.077 выиграл Макс Ферстаппен, а его напарник Александер Албон отстал от голландца на 0,241 секунды.

Уик-энд в Турции успешно начался для Феррари – Шарль Леклер в первой практике стал третьим (+0,430), а Себастьян Феттель показал 5-й результат (+0,543).

Главным событием первой практики в Турции стали технические проблемы на болиде Льюиса Хэмилтона. Механики больше часа чинили электронику и гидравлику на Мерседесе – в итоге Хэмилтон проехал только 11 кругов и проиграл лучшему кругу Ферстаппена более 5 секунд.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Турции
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