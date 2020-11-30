Чудо в Формуле-1: та самая авария Грожана в Бахрейне. ВИДЕО

Очередной этап Формулы-1 в Бахрейне едва ли не завершился большой трагедией. На первом круге пилот Хаас Ромен Грожан после неудачной попытки обгона на огромной скорости (свыше 220 км/час) врезался в защитный барьер. Удар был таким сильным, что болид Грожана разорвало на две части, что привезло к взрыву топлива.

Несколько секунд Грожан находился в огненной ловушке. К счастью, он смог самостоятельно выбраться из пламени и отделался легкими ожогами и подозрением на переломы ребер.

Ожидается, что Ромен Грожан на этой неделе выступит на Гран-при Сахира. Гонка пройдет на той же трассе, где он во второй раз родился.