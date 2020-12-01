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У Хэмилтона коронавирус. Он не выступит на следующем этапе Формулы-1
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет выступить 6 декабря на Гран-при Сахира в Бахрейне, сообщает официальный сайт Формулы-1.
BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ— Formula 1 (@F1) December 1, 2020
Хэмилтон ушел на самоизоляцию, у британца умеренные симптомы коронавируса.
Хэмилтон стал третьим пилотом Формулы-1, у которого нашли коронавирус. Ранее с аналогичной проблемой столкнулись Серхио Перес и Лэнс Стролл.
В Мерседесе еще не определились с заменой для Хэмилтона на ближайший этап Формулы-1.
Льюис Хэмилтон задолго до конца сезона в седьмой раз стал чемпионом мира и догнал по количеству титулов легендарного немца Михаэля Шумахера.
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