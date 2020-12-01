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У Хэмилтона коронавирус. Он не выступит на следующем этапе Формулы-1

Автоспорт
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У Хэмилтона коронавирус. Он не выступит на следующем этапе Формулы-1
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет выступить 6 декабря на Гран-при Сахира в Бахрейне, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Хэмилтон ушел на самоизоляцию, у британца умеренные симптомы коронавируса.

Хэмилтон стал третьим пилотом Формулы-1, у которого нашли коронавирус. Ранее с аналогичной проблемой столкнулись Серхио Перес и Лэнс Стролл.

В Мерседесе еще не определились с заменой для Хэмилтона на ближайший этап Формулы-1.

Льюис Хэмилтон задолго до конца сезона в седьмой раз стал чемпионом мира и догнал по количеству титулов легендарного немца Михаэля Шумахера.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон коронавирус
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