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Албон продолжит карьеру в DTM

Автоспорт
(1 голосов)

Гонщик не собирается завершать карьеру

Албон продолжит карьеру в DTM
Новина українською

Бывший гонщик команды Формулы-1 "Ред Булл" Александер Албон продолжит карьеру в DTM, сообщает пресс-служба серии. Албон будет участвовать в некоторых гонках серии, когда это будет возможно без ущерба для его работы в Формуле-1 в качестве тест-пилота, резервного гонщика и пилота симулятора.

Пилота, который будет сменять Албона, объявят позднее.

Напарником Александера Албона станет новозеландский пилот Лиам Лоусон. Кроме того, участие в чемпионате DTM не помешает выступлениям Лиама в чемпионате Формулы-2.

"DTM с высококлассным составом пилотов и автомобилями класса GT3 — интересная платформа и настоящий вызов как для успешных гонщиков вроде Александера Албона, так и для молодых гонщиков, как член нашей молодёжной программы Лиам Лоусон", — прокомментировал анонс спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко.

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В статье: Александр Албон
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