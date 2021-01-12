Хэмилтон хочет получать по новому контракту 45 миллионов евро в год

Издание De Telegraaf поделилось собственной информацией о ходе переговоров между "Мерседесом" и семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном по новому контракту. В опубликованном материале отмечается, что в обсуждениях "далеко не всё гладко".

"Мерседес" хочет сохранить Хэмилтона, а Льюис – остаться в команде, но стороны при этом далеки от консенсуса. Британец предъявляет высокие требования по зарплате и, как утверждается, хочет получать почти € 45 млн. Кроме того, обсуждается срок действия нового контракта. Хэмилтон хотел бы подписать соглашение на несколько лет, "Мерседес" же не желает выходить за рамки одного сезона.

Новый совладелец команды компания Ineos, возглавляемая миллиардером Джимом Рэтклиффом, готова вложиться финансово, однако никак не сможет повлиять на срок соглашения.