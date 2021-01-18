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Альфа Ромео презентует новый болид в Варшаве

Автоспорт
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Альфа Ромео презентует новый болид в Варшаве
Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" проведёт презентацию болида для сезона-2021 22 февраля, сообщает FormulaNerds. Презентация пройдёт в Варшаве (Польша).

Титульным спонсором команды останется польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, а польский гонщик Роберт Кубица сохранит роль резервного пилота.

Напомним, основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

Ранее СМИ сообщали, что будущее "Альфа Ромео" в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в "Королевских гонках" зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов "Фиат" и "Пежо".

Напомним, предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Сезон стартует там же 28 марта.

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В статье: Альфа Ромео
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