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Альфа Ромео презентует новый болид в Варшаве
Точной даты пока нет
Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" проведёт презентацию болида для сезона-2021 22 февраля, сообщает FormulaNerds. Презентация пройдёт в Варшаве (Польша).
Титульным спонсором команды останется польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, а польский гонщик Роберт Кубица сохранит роль резервного пилота.
Напомним, основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
Ранее СМИ сообщали, что будущее "Альфа Ромео" в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в "Королевских гонках" зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов "Фиат" и "Пежо".
Напомним, предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Сезон стартует там же 28 марта.
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