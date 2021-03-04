В Астон Мартин показали первые фото нового болида

Вчера, 3 марта, команда Формулы-1 "Астон Мартин" провела презентацию болида, а уже сегодня, 4 марта, состоялся и съёмочный день. Себастьян Феттель и Лэнс Стролл провели обкатку машины на трассе "Сильверстоун", проехав 100 километров.

Вместе с этим пресс-служба команды на странице в "Твиттере" выложила и свежие фото. Это были первые снимки живого болида "Астон Мартин" образца 2021 года.