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В Астон Мартин показали первые фото нового болида
Состоялась обкатка машины
Вчера, 3 марта, команда Формулы-1 "Астон Мартин" провела презентацию болида, а уже сегодня, 4 марта, состоялся и съёмочный день. Себастьян Феттель и Лэнс Стролл провели обкатку машины на трассе "Сильверстоун", проехав 100 километров.
Вместе с этим пресс-служба команды на странице в "Твиттере" выложила и свежие фото. Это были первые снимки живого болида "Астон Мартин" образца 2021 года.
#AMR21, meet the racetrack. Racetrack, meet the #AMR21. ???????? pic.twitter.com/U9ILGe0MjU— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 4, 2021
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