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В Астон Мартин показали первые фото нового болида

Автоспорт
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Состоялась обкатка машины

В Астон Мартин показали первые фото нового болида

Новина українською

Вчера, 3 марта, команда Формулы-1 "Астон Мартин" провела презентацию болида, а уже сегодня, 4 марта, состоялся и съёмочный день. Себастьян Феттель и Лэнс Стролл провели обкатку машины на трассе "Сильверстоун", проехав 100 километров.

Вместе с этим пресс-служба команды на странице в "Твиттере" выложила и свежие фото. Это были первые снимки живого болида "Астон Мартин" образца 2021 года.

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В статье: Астон Мартин
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