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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Бахрейна
Результаты Квалификации
Сегодня, 27 марта состоялись квалификационные заезды Гран-при Бахрейна. Победу по итогам трех стартов добыл пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место занял представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон, а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Валтери Боттас.
Результаты Квалификации 1:
Результаты Квалификации 2:
Результаты Квалификации 3:
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