Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Огромный дом Шумахера выставлен на продажу
Площадь дома более 20 тысяч квадратных метров
Жена Михаэля Шумахера Коринна выставил на продажу семейный дом, расположенный в Глане (Швейцария), пишет F1i.
Огромный дом площадью более 20 тыс. квадратных метров оценивают почти в € 59 млн. В прессе не исключают, что вырученные средства будут потрачены на лечение семикратного чемпиона мира. Еженедельные расходы на уход за Шумахером оцениваются в € 56 тыс. евро, что составляет около € 3 млн в год.
Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками.
Популярное сейчас
- Не Львов и не Киев. Стало известно, какой город станет базовым для сборной Украины
- Пришлось раскошелиться на рекордную сумму – Боруссия М получила нового тренера
- Экс-футболист Динамо сменил клуб в Китае
- Шарль Леклер получил в подарок от Феррари болид 2019-го года
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?