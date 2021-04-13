Огромный дом Шумахера выставлен на продажу

Жена Михаэля Шумахера Коринна выставил на продажу семейный дом, расположенный в Глане (Швейцария), пишет F1i.

Огромный дом площадью более 20 тыс. квадратных метров оценивают почти в € 59 млн. В прессе не исключают, что вырученные средства будут потрачены на лечение семикратного чемпиона мира. Еженедельные расходы на уход за Шумахером оцениваются в € 56 тыс. евро, что составляет около € 3 млн в год.

Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками.