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Огромный дом Шумахера выставлен на продажу

Автоспорт
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Площадь дома более 20 тысяч квадратных метров

Огромный дом Шумахера выставлен на продажу

Новина українською

Жена Михаэля Шумахера Коринна выставил на продажу семейный дом, расположенный в Глане (Швейцария), пишет F1i.

Огромный дом площадью более 20 тыс. квадратных метров оценивают почти в € 59 млн. В прессе не исключают, что вырученные средства будут потрачены на лечение семикратного чемпиона мира. Еженедельные расходы на уход за Шумахером оцениваются в € 56 тыс. евро, что составляет около € 3 млн в год.

Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками.

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В статье: Михаэль Шумахер
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