Хэмилтон недоволен решением МОК по движению Black Lives Matter

Семикратный чемпион мира Формулы-1, лидер "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на решение МОК, который не только запретил на Олимпийских играх проводить акции, связанные с движением Black Lives Matter, но и ввёл запрет на ношение одежды с соответствующей символикой.

Британец разместил скрин новости о подобном решении МОК в "сториз" на своей странице в "Инстаграме", наложив на него дизлайк.

Напомним, Хэмилтон в мире спорта является одним из главных идеологов движения Black Lives Matter. В минувшем сезоне Формулы-1 британец всячески склонял других участников чемпионата к церемонии коленопреклонения перед стартом гонок.