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Хэмилтон недоволен решением МОК по движению Black Lives Matter

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Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграм

Хэмилтон недоволен решением МОК по движению Black Lives Matter

Новина українською

Семикратный чемпион мира Формулы-1, лидер "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на решение МОК, который не только запретил на Олимпийских играх проводить акции, связанные с движением Black Lives Matter, но и ввёл запрет на ношение одежды с соответствующей символикой.

Британец разместил скрин новости о подобном решении МОК в "сториз" на своей странице в "Инстаграме", наложив на него дизлайк.

Напомним, Хэмилтон в мире спорта является одним из главных идеологов движения Black Lives Matter. В минувшем сезоне Формулы-1 британец всячески склонял других участников чемпионата к церемонии коленопреклонения перед стартом гонок.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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