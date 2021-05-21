Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров
Льюис хотел бы это исправить
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о молодом поколении гонщиков Формулы-1.
"Не знаю, могу ли я судить, хорошее это поколение или плохое. Я пришёл вместе с Нико Росбергом и Робертом Кубицей, незадолго до меня был Фернандо Алонсо, до этого была эра Михаэля Шумахера — всегда будут какие-либо эпохи. Лично я считаю, что сейчас мы живём в такое время, когда Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров.
Если бы я начал всё сначала, будучи ребёнком из семьи рабочего класса, я не смог бы оказаться здесь, потому что у других мальчиков было бы гораздо больше денег.
Мы должны работать над тем, чтобы изменить это и сделать спорт доступным не только для богатых, но и для людей из более скромных семей", — приводит слова Хэмилтона AS.
Популярное сейчас
- Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина
- Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Рыбка свободный агент, новый интерес к Лучкевичу. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Монако
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно