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Хэмилтон: Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров

Автоспорт
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Льюис хотел бы это исправить

Хэмилтон: Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о молодом поколении гонщиков Формулы-1.

"Не знаю, могу ли я судить, хорошее это поколение или плохое. Я пришёл вместе с Нико Росбергом и Робертом Кубицей, незадолго до меня был Фернандо Алонсо, до этого была эра Михаэля Шумахера — всегда будут какие-либо эпохи. Лично я считаю, что сейчас мы живём в такое время, когда Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров.

Если бы я начал всё сначала, будучи ребёнком из семьи рабочего класса, я не смог бы оказаться здесь, потому что у других мальчиков было бы гораздо больше денег.

Мы должны работать над тем, чтобы изменить это и сделать спорт доступным не только для богатых, но и для людей из более скромных семей", — приводит слова Хэмилтона AS.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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