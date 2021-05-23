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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Монако
Стартовый порядок
Сегодня, 23 мая состоится гонка очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Монако. В 16:00 на старт выйдут 20 пилотов.
Вашему вниманию стартовый протокол соревнований:
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