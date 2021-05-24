Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен и Ред Булл – новые лидеры сезона в Формуле-1
Смена караула
Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Монако впервые в карьере стал лидером личного зачета Формулы-1. Голландец обошел семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который накануне занял лишь седьмое место.
Max leads the championship ????#MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/ftBPBZjxgK— Formula 1 (@F1) May 23, 2021
Параллельно Ред Булл за счет схода Валттери Боттаса впервые с 2014 года возглавил погоню за Кубком конструкторов. Австрийская конюшня на одно очко опережает Мерседес.
Game on #MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/KlfsM4rK7w— Formula 1 (@F1) May 23, 2021
Шестой этап сезона в Формуле-1 пройдет 6 июня в Баку.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Бахрейна: Считаю, что у Украины не было таких шансов как у нас, могло быть 2:0
- Тренер Гента: Горжусь Безусом и снимаю шляпу перед ним, он провел отличный плей-офф
- Хуже, чем в прошлом году. Стало известно, в какую корзину ЛЧ попадет Шахтер в случае успеха в квалификации
- Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Монако
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО