Ферстаппен и Ред Булл – новые лидеры сезона в Формуле-1

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Монако впервые в карьере стал лидером личного зачета Формулы-1. Голландец обошел семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который накануне занял лишь седьмое место.

Параллельно Ред Булл за счет схода Валттери Боттаса впервые с 2014 года возглавил погоню за Кубком конструкторов. Австрийская конюшня на одно очко опережает Мерседес.

Шестой этап сезона в Формуле-1 пройдет 6 июня в Баку.