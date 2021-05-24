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Ферстаппен и Ред Булл – новые лидеры сезона в Формуле-1

Автоспорт
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Смена караула

Ферстаппен и Ред Булл – новые лидеры сезона в Формуле-1

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Монако впервые в карьере стал лидером личного зачета Формулы-1. Голландец обошел семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который накануне занял лишь седьмое место.

Параллельно Ред Булл за счет схода Валттери Боттаса впервые с 2014 года возглавил погоню за Кубком конструкторов. Австрийская конюшня на одно очко опережает Мерседес.

Шестой этап сезона в Формуле-1 пройдет 6 июня в Баку.

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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен
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