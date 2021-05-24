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Гран-при Монако: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

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Обзор пятого этапа сезона в Формуле-1

Гран-при Монако: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

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Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Монако.

Гонку на городской трассе в Монте-Карло выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, вместе с которым на подиум поднялись Карлос Сайнс (Феррари) и Ландо Норрис (Макларен).

Победа в Монако позволила Максу Ферстаппену стать новым лидером личного зачета Формулы-1.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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