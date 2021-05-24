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Гран-при Монако: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор пятого этапа сезона в Формуле-1
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Монако.
Гонку на городской трассе в Монте-Карло выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, вместе с которым на подиум поднялись Карлос Сайнс (Феррари) и Ландо Норрис (Макларен).
Победа в Монако позволила Максу Ферстаппену стать новым лидером личного зачета Формулы-1.
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