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Британский телеканал Channel 4 разыграл Макса Ферстаппена

Автоспорт
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Сам пилот оценил шутку

Британский телеканал Channel 4 разыграл Макса Ферстаппена

Новина українською

Британский телеканал Channel 4 разыграл пилота команды Формулы-1 "Ред Булл", лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена.

Голландский гонщик вызвал такси до базы команды в Мильтон-Кинсе, однако место таксиста занял телеведущий Стив Джонс. Макс не узнал Джонса. Водитель такси завёл с Максом непринуждённый разговор, в том числе затронув тему Формулы-1. Водитель назвал Ферстаппена немцем, сказал, что его отец — семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, увёз его не по тому адресу, а под конец поездки и вовсе остановился, чтобы сходить в туалет на обочине.

Ферстаппен назвал этот опыт "худшей поездкой на такси" в жизни, но высоко оценил сам розыгрыш.

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В статье: Ред Булл
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