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Британский телеканал Channel 4 разыграл Макса Ферстаппена
Сам пилот оценил шутку
Британский телеканал Channel 4 разыграл пилота команды Формулы-1 "Ред Булл", лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена.
Голландский гонщик вызвал такси до базы команды в Мильтон-Кинсе, однако место таксиста занял телеведущий Стив Джонс. Макс не узнал Джонса. Водитель такси завёл с Максом непринуждённый разговор, в том числе затронув тему Формулы-1. Водитель назвал Ферстаппена немцем, сказал, что его отец — семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, увёз его не по тому адресу, а под конец поездки и вовсе остановился, чтобы сходить в туалет на обочине.
Ферстаппен назвал этот опыт "худшей поездкой на такси" в жизни, но высоко оценил сам розыгрыш.
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