  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Нидерландов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Нидерландов

Автоспорт
(1 голосов)

Феррари тоже в порядке

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Нидерландов

фото - formula1.com

Новина українською

Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части свободных заездов на Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандфорте. Действующий чемпион мира в лучшей попытке на 0,097 секунды опередил Макса Ферстаппена на Ред Булл.

Следом за дуэтом лидеров чемпионата в протоколе расположились пилоты Феррари Карлос Сайнс и Шарль Леклер, а Валттери Боттас замкнул топ-5.

Стоит отметить, что из-за аварии Себастьяна Феттеля гонщики на протяжении 35 минут находились в боксах.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...