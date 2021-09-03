Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Нидерландов

Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части свободных заездов на Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандфорте. Действующий чемпион мира в лучшей попытке на 0,097 секунды опередил Макса Ферстаппена на Ред Булл.

Следом за дуэтом лидеров чемпионата в протоколе расположились пилоты Феррари Карлос Сайнс и Шарль Леклер, а Валттери Боттас замкнул топ-5.

Стоит отметить, что из-за аварии Себастьяна Феттеля гонщики на протяжении 35 минут находились в боксах.

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