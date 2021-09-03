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Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Нидерландов
Феррари тоже в порядке
фото - formula1.com
Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части свободных заездов на Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандфорте. Действующий чемпион мира в лучшей попытке на 0,097 секунды опередил Макса Ферстаппена на Ред Булл.
Следом за дуэтом лидеров чемпионата в протоколе расположились пилоты Феррари Карлос Сайнс и Шарль Леклер, а Валттери Боттас замкнул топ-5.
Стоит отметить, что из-за аварии Себастьяна Феттеля гонщики на протяжении 35 минут находились в боксах.
Full details from FP1 at Zandvoort #DutchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/yAFHPfc7N0— Formula 1 (@F1) September 3, 2021
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