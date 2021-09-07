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Мерседес объявил о контракте с Расселлом

Автоспорт
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(1 голосов)

Теперь в команде два британца

Мерседес объявил о контракте с Расселлом

Новина українською

Немецкая команда Формулы-1 Мерседес официально сообщила, что с 2022 года вместо Валттери Боттаса напарником Льюиса Хэмилтона станет гонщик Уильямса Джордж Расселл.

Расселл является воспитанником системы Мерседеса. В конце прошлого сезона на Гран-при Сахира Джордж заменял подхватившего коронавирус Льюиса Хэмилтона, но занял в гонке лишь девятое место.

На Гран-при Бельгии Джордж Расселл финишировал вторым и впервые поднялся на подиум этапа Формулы-1.

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В статье: формула-1 Мерседес Джордж Расселл
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
07.09.2021 в 13:22
Ну фінішував другим у Бельгії - це голосно сказано! Там гонку після двох кіл зупинили ж!
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