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Мерседес объявил о контракте с Расселлом
Теперь в команде два британца
Немецкая команда Формулы-1 Мерседес официально сообщила, что с 2022 года вместо Валттери Боттаса напарником Льюиса Хэмилтона станет гонщик Уильямса Джордж Расселл.
George Russell is a Mercedes F1 driver from 2022— Formula 1 (@F1) September 7, 2021
Facts.#F1 pic.twitter.com/TAvd6KurkQ
Расселл является воспитанником системы Мерседеса. В конце прошлого сезона на Гран-при Сахира Джордж заменял подхватившего коронавирус Льюиса Хэмилтона, но занял в гонке лишь девятое место.
На Гран-при Бельгии Джордж Расселл финишировал вторым и впервые поднялся на подиум этапа Формулы-1.
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