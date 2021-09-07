Мерседес объявил о контракте с Расселлом

Немецкая команда Формулы-1 Мерседес официально сообщила, что с 2022 года вместо Валттери Боттаса напарником Льюиса Хэмилтона станет гонщик Уильямса Джордж Расселл.

George Russell is a Mercedes F1 driver from 2022



Facts.#F1 pic.twitter.com/TAvd6KurkQ — Formula 1 (@F1) September 7, 2021

Расселл является воспитанником системы Мерседеса. В конце прошлого сезона на Гран-при Сахира Джордж заменял подхватившего коронавирус Льюиса Хэмилтона, но занял в гонке лишь девятое место.

На Гран-при Бельгии Джордж Расселл финишировал вторым и впервые поднялся на подиум этапа Формулы-1.

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