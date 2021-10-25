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Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков

Автоспорт
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Голландец приблизился к титулу

Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков

фото - formula1.com

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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при США оторвался от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 12 баллов. Третьим остается Валттери Боттас, а на четвертое место после подиума в Остине поднялся Серхио Перес.

В Кубке конструкторов Ред Булл после двойного подиума в США приблизился к Мерседесу на расстояние 23 баллов. Обострилась борьба и за третье место – теперь Макларен опережает Феррари всего на 3,5 балла.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 7 ноября в Мексике.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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