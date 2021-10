Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при США оторвался от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 12 баллов. Третьим остается Валттери Боттас, а на четвертое место после подиума в Остине поднялся Серхио Перес.

Max extends his lead on Lewis by 1⃣2⃣ points.. Five rounds remain ???? #USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/EZHlQDra0M

В Кубке конструкторов Ред Булл после двойного подиума в США приблизился к Мерседесу на расстояние 23 баллов. Обострилась борьба и за третье место – теперь Макларен опережает Феррари всего на 3,5 балла.

Mercedes hold strong in the Constructors' battle ????



And, the McLaren and Ferrari battle continues to deliver ????#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/9eOfL4uBwm