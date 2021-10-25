Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков
Голландец приблизился к титулу
фото - formula1.com
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при США оторвался от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 12 баллов. Третьим остается Валттери Боттас, а на четвертое место после подиума в Остине поднялся Серхио Перес.
Max extends his lead on Lewis by 1⃣2⃣ points..— Formula 1 (@F1) October 24, 2021
Five rounds remain ????#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/EZHlQDra0M
В Кубке конструкторов Ред Булл после двойного подиума в США приблизился к Мерседесу на расстояние 23 баллов. Обострилась борьба и за третье место – теперь Макларен опережает Феррари всего на 3,5 балла.
Mercedes hold strong in the Constructors' battle ????— Formula 1 (@F1) October 24, 2021
And, the McLaren and Ferrari battle continues to deliver ????#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/9eOfL4uBwm
Следующий этап Формулы-1 пройдет 7 ноября в Мексике.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико
- Фаны Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения от Реала - ВИДЕО
- Реал бьет Барсу, унижение МЮ, шедевр Цыганкова. Главные новости за 24 октября
- Ферстаппен обозвал Хэмилтона и показал ему средний палец во время практики на Гран-при США
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО