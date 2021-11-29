Хонда хочет заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может получить штраф за замену двигателя внутреннего сгорания на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает итальянская версия издания Motorsport. По информации источника, инженеры "Хонды" рассматривают вариант с заменой элементов силовой установки на предпоследнем этапе чемпионата мира, хотя в "Ред Булл" и предпочитают использовать старый, четвёртый по счёту ДВС.

Сообщается, что окончательное решение будет принято по окончании пятничных тренировок в Саудовской Аравии.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов "Королевских гонок". На счету Макса 341,5 очка.