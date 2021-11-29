Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хонда хочет заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена
Но Ред Булл против
фото - formula1.com
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может получить штраф за замену двигателя внутреннего сгорания на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает итальянская версия издания Motorsport. По информации источника, инженеры "Хонды" рассматривают вариант с заменой элементов силовой установки на предпоследнем этапе чемпионата мира, хотя в "Ред Булл" и предпочитают использовать старый, четвёртый по счёту ДВС.
Сообщается, что окончательное решение будет принято по окончании пятничных тренировок в Саудовской Аравии.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов "Королевских гонок". На счету Макса 341,5 очка.
Популярное сейчас
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- В Мерседесе рассказали, почему использовали старый двигатель на Гран-при Катара
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере