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Хонда хочет заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена

Автоспорт
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Но Ред Булл против

Хонда хочет заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может получить штраф за замену двигателя внутреннего сгорания на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает итальянская версия издания Motorsport. По информации источника, инженеры "Хонды" рассматривают вариант с заменой элементов силовой установки на предпоследнем этапе чемпионата мира, хотя в "Ред Булл" и предпочитают использовать старый, четвёртый по счёту ДВС.

Сообщается, что окончательное решение будет принято по окончании пятничных тренировок в Саудовской Аравии.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов "Королевских гонок". На счету Макса 341,5 очка.

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В статье: Ред Булл
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