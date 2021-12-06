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Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и догнал Ферстаппена
Битва за титул продолжается
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Льюис Хэмилтон в невероятной борьбе забрал победу на Гран-при Саудовской Аравии и сравнялся с Максом Ферстаппеном в личном зачете Формулы-1.
Ферстаппен стартовал только третьим, но за счет остановки гонки после аварии Мика Шумахера сумел провести бесплатный пит-стоп и стал новым лидером гонки.
После возобновления заезда голландец несколько раз агрессивно оборонялся против Хэмилтона, за что был вынужден отдать позицию. Ферстаппен не сдался и попытался вырвать победу, однако 5-секундный штраф после очередного маневра на грани фола помешал ему побороться с семикратным чемпионом мира.
Третье место на финишной прямой у Эстебана Окона отобрал Валттери Боттас. Также в очковой зоне финишировали Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Ландо Норрис.
Final classification after a crazy race in Jeddah ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/d1pvEnL5Ei— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
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