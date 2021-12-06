Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и догнал Ферстаппена

Льюис Хэмилтон в невероятной борьбе забрал победу на Гран-при Саудовской Аравии и сравнялся с Максом Ферстаппеном в личном зачете Формулы-1.

Ферстаппен стартовал только третьим, но за счет остановки гонки после аварии Мика Шумахера сумел провести бесплатный пит-стоп и стал новым лидером гонки.

После возобновления заезда голландец несколько раз агрессивно оборонялся против Хэмилтона, за что был вынужден отдать позицию. Ферстаппен не сдался и попытался вырвать победу, однако 5-секундный штраф после очередного маневра на грани фола помешал ему побороться с семикратным чемпионом мира.

Третье место на финишной прямой у Эстебана Окона отобрал Валттери Боттас. Также в очковой зоне финишировали Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Ландо Норрис.