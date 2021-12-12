Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Абу-Даби. Его слова цитирует Planet F1:

"Разумеется, на старте соперники, стартующие на "софте", будут виться как пчелы. Их кругом будет много. Так что старт на медиуме будет непростым, но посмотрим, что получится. Надеюсь, на длинной дистанции эти шины проявят себя лучше. Посмотрим.

Победить Ферстаппена на стартовом рывке будет очень сложно. Здесь не очень длинный рывок к первому повороту, а соперник к тому же стартует на более мягких шинах, которые обычно дают тебе преимущество несколько метров или около того.

В идеальном мире мы очутились бы на поуле и мы думали, что нам хватит для этого скорости, но соперники оказались очень быстрыми в конце сессии.

Окажется ли выбор в пользу медиума лучшим? Кто знает. Не могу сказать, что я не знаю ответа. Я сделаю все возможное. Вообще я думаю, что соперники сознательно выбрали "софт", чтобы иметь преимущество на старте. Я же надеюсь, что правильным окажется наш выбор" – сказал он.