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Формула-1 представила топ-10 драматичных моментов сезона. ВИДЕО
Таких моментов хватало
фото - formula1.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал топ-10 самых драматичных моментов сезона 2021 года.
Символично, что судьба титула в минувшем чемпионате решилась на последнем круге, когда Макс Ферстаппен из Ред Булл опередил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Мерседес.
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