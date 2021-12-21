Формула-1 представила топ-10 драматичных моментов сезона. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал топ-10 самых драматичных моментов сезона 2021 года.

Символично, что судьба титула в минувшем чемпионате решилась на последнем круге, когда Макс Ферстаппен из Ред Булл опередил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Мерседес.