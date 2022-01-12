  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес подыскал замену Хэмилтону
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес подыскал замену Хэмилтону

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис все же завершит карьеру?

Мерседес подыскал замену Хэмилтону

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Thejudge13 со ссылкой на собственные источники сообщил, что гонщик Эстебан Окон является главным кандидатом на замену Льюису Хэмилтону в "Мерседесе".

С 2015-го по 2019-й Окон состоял в молодёжной программе "Мерседеса" и несколько раз участвовал в тестах в составе чемпионской команды.

Тем не менее, по данным The Express, приоритетной задачей Тото Вольфа является привлечение Пьера Гасли, однако его переход в "Мерседес" маловероятен, поскольку он тесно связан с командой "Ред Булл" и имеет контракт с "Альфа Таури".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон Эстебан Окон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...