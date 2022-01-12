Мерседес подыскал замену Хэмилтону

Портал Thejudge13 со ссылкой на собственные источники сообщил, что гонщик Эстебан Окон является главным кандидатом на замену Льюису Хэмилтону в "Мерседесе".

С 2015-го по 2019-й Окон состоял в молодёжной программе "Мерседеса" и несколько раз участвовал в тестах в составе чемпионской команды.

Тем не менее, по данным The Express, приоритетной задачей Тото Вольфа является привлечение Пьера Гасли, однако его переход в "Мерседес" маловероятен, поскольку он тесно связан с командой "Ред Булл" и имеет контракт с "Альфа Таури".