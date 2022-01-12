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Мерседес подыскал замену Хэмилтону
Льюис все же завершит карьеру?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Thejudge13 со ссылкой на собственные источники сообщил, что гонщик Эстебан Окон является главным кандидатом на замену Льюису Хэмилтону в "Мерседесе".
С 2015-го по 2019-й Окон состоял в молодёжной программе "Мерседеса" и несколько раз участвовал в тестах в составе чемпионской команды.
Тем не менее, по данным The Express, приоритетной задачей Тото Вольфа является привлечение Пьера Гасли, однако его переход в "Мерседес" маловероятен, поскольку он тесно связан с командой "Ред Булл" и имеет контракт с "Альфа Таури".
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