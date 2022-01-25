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Mercedes Михаэля Шумахера выставлен на аукцион
За него хотят получить до 100 миллионов евро
Фото: CARBUZZ.COM
Аукционный дом Bonhams выставил на торги автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG, принадлежавший семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. Аукцион должен состояться в Париже 3 февраля, стартовая цена – € 50 тысяч. Об этом пишет CarBuzz.
Немецкий гонщик получил это авто в качестве служебного транспорта в январе 2010 года и владел им до лета того же года. Впоследствии автомобиль сменил несколько владельцев.
Сообщается, что организаторы аукциона ожидают получить за транспортное средство от € 50 000 до € 100 000.
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения травмы Михаэлем информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.
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