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Mercedes Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

Автоспорт
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За него хотят получить до 100 миллионов евро

Mercedes Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

Фото: CARBUZZ.COM

Новина українською

Аукционный дом Bonhams выставил на торги автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG, принадлежавший семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. Аукцион должен состояться в Париже 3 февраля, стартовая цена – € 50 тысяч. Об этом пишет CarBuzz.

Немецкий гонщик получил это авто в качестве служебного транспорта в январе 2010 года и владел им до лета того же года. Впоследствии автомобиль сменил несколько владельцев.

Сообщается, что организаторы аукциона ожидают получить за транспортное средство от € 50 000 до € 100 000.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения травмы Михаэлем информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.

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В статье: Михаэль Шумахер
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