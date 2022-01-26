Альфа Таури назвала дату презентации болида

Команда Формулы-1 "Альфа Таури" представит свой болид на сезон-2022 14 февраля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба гоночного коллектива.

Каких-то дополнительных сведений не приводится. Известно, что новый болид команды получит индекс AT03.

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале команды Ф-1 "Альфа Таури" в YouTube.

"Альфа Таури" стала уже пятой командой, объявившей даты презентаций своих автомобилей на новый сезон "Королевских гонок". Ранее это сделали "Астон Мартин", "Макларен", "Феррари" и "Мерседес".

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — "Астон Мартин";

11 февраля — "Макларен", 22:00 мск;

14 февраля — "Альфа Таури";

17 февраля — "Феррари";

18 февраля — "Мерседес".