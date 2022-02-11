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Формула-1 опубликовала время старта гонок сезона-2022
Первая стартует 20 марта
фото - twitter.com
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновлённое расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022.
Первая и вторая свободные практики останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться лишь 60 минут.
Календарь Формулы-1 на сезон-2022 со временем старта гонок:
1. Гран-при Бахрейна — 20 марта – 17:00
2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта – 19:00
3. Гран-при Австралии — 10 апреля — 7:00
4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля – 15:00
5. Гран-при Майами — 8 мая – 21:30
6. Гран-при Испании — 22 мая – 15:00
7. Гран-при Монако — 29 мая – 15:00
8. Гран-при Азербайджана — 12 июня – 13:00
9. Гран-при Канады — 19 июня – 20:00
10. Гран-при Великобритании — 3 июля – 16:00
11. Гран-при Австрии — 10 июля – 15:00
12. Гран-при Франции — 24 июля – 15:00
13. Гран-при Венгрии — 31 июля – 15:00
14. Гран-при Бельгии — 28 августа – 15:00
15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября — 15:00
16. Гран-при Италии — 11 сентября – 15:00
17. Гран-при России — 25 сентября – 13:00
18. Гран-при Сингапура — 2 октября – 14:00
19. Гран-при Японии — 9 октября – 8:00
20. Гран-при США — 23 октября – 21:00
21. Гран-при Мексики — 30 октября – 21:00
22. Гран-При Бразилии — 13 ноября– 20:00
23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября – 15:00
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