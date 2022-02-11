Макларен представил новый болид на сезон-2022

Британская команда "Макларен" представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс MCL36.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В прошлом году "Макларен" занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

14 февраля — "Альфа Таури", 13:00;

15 февраля — "Уильямс", 15:00;

17 февраля — "Феррари", 15:00;

18 февраля — "Мерседес", 11:00;

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео", 9:00.