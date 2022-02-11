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Макларен представил новый болид на сезон-2022
Болид немного изменился
Британская команда "Макларен" представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс MCL36.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В прошлом году "Макларен" занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
14 февраля — "Альфа Таури", 13:00;
15 февраля — "Уильямс", 15:00;
17 февраля — "Феррари", 15:00;
18 февраля — "Мерседес", 11:00;
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео", 9:00.
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