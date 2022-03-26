Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шумахер пропустит Гран-при Джедды из-за аварии. Видео
Пилот Хаас не выступит в Саудовской Аравии
Фото: Getty Images
Мик Шумахер пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за серьезной аварии во время квалификации. Как сообщила команда "Хаас":
"В свете событий, произошедших во время сегодняшней квалификации, Мик Шумахер не примет участие в завтрашнем Гран-при Саудовской Аравии".
Пилот американской команды не получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на обследование. В Гран-при "Хаас" представит датчанин Кевин Магнуссен, занявший 10 место в квалификации.
Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.— Formula 1 (@F1) March 26, 2022
That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7
Популярное сейчас
- Второй фронт заказывали? Минобороны рф сообщает о входе азербайджанских войск в Нагорный Карабах
- Подоляк В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации, однако сразу началась паника
- Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах
- Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды
- Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне