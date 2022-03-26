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Шумахер пропустит Гран-при Джедды из-за аварии. Видео

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Пилот Хаас не выступит в Саудовской Аравии

Шумахер пропустит Гран-при Джедды из-за аварии. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Мик Шумахер пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за серьезной аварии во время квалификации. Как сообщила команда "Хаас":

"В свете событий, произошедших во время сегодняшней квалификации, Мик Шумахер не примет участие в завтрашнем Гран-при Саудовской Аравии".

Пилот американской команды не получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на обследование. В Гран-при "Хаас" представит датчанин Кевин Магнуссен, занявший 10 место в квалификации.

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В статье: формула-1 Кевин Магнуссен Мик Шумахер Хаас Гран-при Саудовской Аравии
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