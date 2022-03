Шумахер пропустит Гран-при Джедды из-за аварии. Видео

Мик Шумахер пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за серьезной аварии во время квалификации. Как сообщила команда "Хаас":

"В свете событий, произошедших во время сегодняшней квалификации, Мик Шумахер не примет участие в завтрашнем Гран-при Саудовской Аравии".

Пилот американской команды не получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на обследование. В Гран-при "Хаас" представит датчанин Кевин Магнуссен, занявший 10 место в квалификации.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7