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Глава команды Мерседес Вольфф: В Саудовской Аравии культурно приемлемо проводить гонки в 10 км от обстрелов
Неординарное мнение
Фото: The Checkered Flag
Глава команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал ракетный обстрел города Джедда в Саудовской Аравии, случившийся за несколько дней до Гран-при Формулы-1. Он считает проведение гонки в таких условиях "частью культуры Саудовской Аравии":
"Вас это может смущать, однако на Ближнем Востоке за последнее время происходили и более страшные ситуации, и политические конфликты.
Мне нравится бывать в Тель-Авиве, однако если вы там живете, то привыкли к постоянным полетам дронов в обе стороны.
В Саудовской Аравии уже давно не происходило атак с жертвами среди мирных жителей, насколько мне известно. Так что нужно относится к происходящему не так, как мы бы отнеслись к этому в наших западных культурах.
Приемлемо ли для нас проводить гонку в 10 километрах от ракетного обстрела нефтехранилища? Точно нет. Но здесь, в их культуре, такие вещи могут происходить".
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