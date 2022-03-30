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Спортивный консультант Ред Булл: Наша машина — примадонна

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Хельмут Марко рассказал о новом болиде команды

Спортивный консультант Ред Булл: Наша машина — примадонна

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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко высказался по поводу нового болида своей команды.

"Преимущество "Феррари" в том, что они быстры на любых шинах и при любой температуре.

Возможно, у нас более сложная машина — примадонна. Но если всё сделать правильно и подобрать к ней нужные ключи, то мы реализуем её потенциал", — приводит слова Марко PlanetF1.

Ранее Марко рассказал, что австрийская команда работает над снижением веса болида.

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В статье: Ред Булл Марко Хельмут
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