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Спортивный консультант Ред Булл: Наша машина — примадонна
Хельмут Марко рассказал о новом болиде команды
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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко высказался по поводу нового болида своей команды.
"Преимущество "Феррари" в том, что они быстры на любых шинах и при любой температуре.
Возможно, у нас более сложная машина — примадонна. Но если всё сделать правильно и подобрать к ней нужные ключи, то мы реализуем её потенциал", — приводит слова Марко PlanetF1.
Ранее Марко рассказал, что австрийская команда работает над снижением веса болида.
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