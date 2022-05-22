Ред Булл сделал уже второй дубль в сезоне Ф1

На Гран-при Испании команде "Ред Булл" удалось сделать "дубль": пилоты "быков" Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли первое и второе места соответственно. Это уже второй случай в этом сезоне, когда "Ред Булл" покорилось это достижение.

Предыдущий случай случился на Гран-при Эмилии-Романьи в Италии. Помимо "Ред Булла", в 2022 году дубль удавалось сделать лишь одной команде – "Феррари", на Гран-при Бахрейна. Тогда первым пришел Шарль Леклер, а вторым – Карлос Сайнц.

Благодаря такому удачному результату на Гран-при Испании, а также схождению Леклера с гонки, "Ред Буллу" удалось выйти на первое место в Кубке конструкторов. Ферстаппен же обогнал Шарля Леклера в Кубке пилотов.