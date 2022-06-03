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Росберг высказался о ситуации с Риккардо

Автоспорт
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Пилот показывает далеко не лучшие результаты

Росберг высказался о ситуации с Риккардо

Фото: Livesport

Новина українською

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о выступлении пилота "Макларена" Даниэле Риккардо, который в нынешнем сезоне сильно уступает своему товарищу по команде Ландо Норрису.

"Для Риккардо сложилась тяжёлая ситуация, поскольку Зак Браун публично заявил, что Даниэль не оправдывает ожиданий. Это действительно непросто. Тем более Ландо пилотирует на самом высоком уровне. Он будущий чемпион мира", — цитирует слова Росберга Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, набрав 11 очков. Норрис с 48 баллами занимает седьмую позицию.

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В статье: Даниэль Риккардо
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