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Фернандо Алонсо: Пока я конкурентоспособен и не испытываю никаких сложностей

Автоспорт
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В прессе появились слухи о возможном уходе пилота

Фернандо Алонсо: Пока я конкурентоспособен и не испытываю никаких сложностей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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40-летний пилот "Альпин" Фернандо Алонсо поделился мыслями о своём будущем в команде.

"Пока я конкурентоспособен и не испытываю никаких сложностей, связанных с поездками, зачем останавливаться? Оскар хорош, и команда вольна проверять нас, но они знают, что я могу продолжать. Не думаю, что мне есть что доказывать. Более того, у меня есть преимущество в том, что я хорошо знаю трассы и понимаю, чем они отличаются, что является важным моментом.

На самом деле я особо не изменился с тех пор, как мне было 25. Мой подход всё тот же", — приводит слова Алонсо GrandPrix со ссылкой на Corriere dello Sport.

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В статье: Фернандо Алонсо
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