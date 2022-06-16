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Формула-1 объявила о продлении контракта с организаторами Гран-при Австралии

Автоспорт
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Контракт рассчитан до 2035 года

Формула-1 объявила о продлении контракта с организаторами Гран-при Австралии

фото - F1

Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что Гран-при Австралии будет проходить в Мельбурне до 2035 года. Стороны согласовали 10-летний контракт.

В соответствии с ним гонки Формулы-2 и Формулы-3 также будут проходить во время гоночного уик-энда. Впервые они появятся в календаре этапа в Австралии в 2023 году.

Гран-при Австралии проводится в Мельбурне с 1996 года. В последние годы промоутеры вложили крупные средства в повышение качества инфраструктуры и в доработку трассы.

"Я очень рад подтвердить, что Мельбурн будет принимать этап Формулы-1 до 2035 года. Эта гонка всегда пользовалась большой популярностью у фанатов, пилотов и команд. В этом году мы видели множество страстных фанатов на Гран-при. И мы очень рады, что будущее нашего вида спорта в Австралии будет ярким", — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

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В статье: Гран-при Австралии
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