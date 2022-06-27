Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1 представила новый брендинг
Он будет представлен в эти выходные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 показала новый брендинг "Чистый ноль", который впервые будет представлен на Гран-при Великобритании в эти выходные. Формула-1 таким образом продвигает свою цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.
Новый брендинг заменит надпись "Самый эффективный двигатель в мире", которая использовалась с прошлогоднего Гран-при Бразилии. Он будет хорошо виден на пит-лейн и в паддоке Формулы-1 во время оставшихся гонок в этом году.
Стоит отметить, что Формула-1 разрабатывает 100% экологичное топливо, которое будет использоваться в болидах с 2026 года, в соответствии с с внедрением гибридных двигателей нового поколения.
Популярное сейчас
- Sky News: Зеленский хочет закончить войну до конца 2022-го года
- Еще один представитель Первой лиги может не стартовать в новом сезоне
- Ничья Динамо, новый клуб Бейла, цена на Левандовского. Главные новости за 26 июня
- СМИ: На этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины системы ПВО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
- 14:23 Украинские "Буревій". Появились первые видео применения украинской РСЗО на базе чешской Tatra T815-7
- 13:10 Украинские Минск не платит россии за газ. Причина – искусственный рост курса рубля
- 22:57 Весь спорт Гран-при Канады. Ферстаппен выиграл шестую гонку в этом сезоне, Сайнц – второй, Леклер – пятый, Перес – сошел