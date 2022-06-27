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Формула-1 представила новый брендинг

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Он будет представлен в эти выходные

Формула-1 представила новый брендинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Формула-1 показала новый брендинг "Чистый ноль", который впервые будет представлен на Гран-при Великобритании в эти выходные. Формула-1 таким образом продвигает свою цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.

Новый брендинг заменит надпись "Самый эффективный двигатель в мире", которая использовалась с прошлогоднего Гран-при Бразилии. Он будет хорошо виден на пит-лейн и в паддоке Формулы-1 во время оставшихся гонок в этом году.

Стоит отметить, что Формула-1 разрабатывает 100% экологичное топливо, которое будет использоваться в болидах с 2026 года, в соответствии с с внедрением гибридных двигателей нового поколения.

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В статье: формула-1
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