Формула-1 представила новый брендинг

Формула-1 показала новый брендинг "Чистый ноль", который впервые будет представлен на Гран-при Великобритании в эти выходные. Формула-1 таким образом продвигает свою цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.

Новый брендинг заменит надпись "Самый эффективный двигатель в мире", которая использовалась с прошлогоднего Гран-при Бразилии. Он будет хорошо виден на пит-лейн и в паддоке Формулы-1 во время оставшихся гонок в этом году.

Стоит отметить, что Формула-1 разрабатывает 100% экологичное топливо, которое будет использоваться в болидах с 2026 года, в соответствии с с внедрением гибридных двигателей нового поколения.