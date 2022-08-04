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Даниэлем Риккардо интересовались четыре команды Формулы-1

Автоспорт
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Пилот хочет продлить контракт с командой

Даниэлем Риккардо интересовались четыре команды Формулы-1

Фото: Livesport

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Журналист ESPN Нейт Сандерс сообщает, что пилотом "Макларена" Даниэлем Риккардо в последние две недели интересовались четыре команды Формулы-1.

В связи с тем, что Оскар Пиастри может перейти в "Макларен", команда может попытаться избавиться от Риккардо, который, в свою очередь, выразил желание воспользоваться опцией и продлить контракт на следующий сезон.

При этом руководитель французской команды Формулы-1 "Альпин" Отмар Зафнауэр считает, что возможный переход Риккардо не станет проблемой, и рассматривает этот вариант.

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В статье: Даниэль Риккардо
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