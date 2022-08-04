Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэлем Риккардо интересовались четыре команды Формулы-1
Пилот хочет продлить контракт с командой
Фото: Livesport
Журналист ESPN Нейт Сандерс сообщает, что пилотом "Макларена" Даниэлем Риккардо в последние две недели интересовались четыре команды Формулы-1.
В связи с тем, что Оскар Пиастри может перейти в "Макларен", команда может попытаться избавиться от Риккардо, который, в свою очередь, выразил желание воспользоваться опцией и продлить контракт на следующий сезон.
При этом руководитель французской команды Формулы-1 "Альпин" Отмар Зафнауэр считает, что возможный переход Риккардо не станет проблемой, и рассматривает этот вариант.
Популярное сейчас
- Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом
- Чернобаевка, Антоновский мост и взрывы в Донецке: свежая сводка по ударам от ВСУ по россиянам
- Геройства Караваева, трансфер Кукурельи и новая система фиксации офсайда. Главные новости за 3 августа
- Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:13 Весь спорт Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- 19:17 Весь спорт Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий
- 20:01 Весь спорт Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии