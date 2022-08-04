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Голосование совета ФИА по изменениям в регламенте на 2026 год отложено
Изначально заседание планировалось на 2 августа
фото - F1
Электронное голосование по поправкам в регламент и моторным правилам на 2026 год, запланированное Всемирным советом ФИА, было отложено. Об этом сообщает Motorsport.
Изначально предполагалось, что голосование пройдёт 2 августа, но теперь его перенесли на 8 августа. Также отмечается, что подсчёт результатов может занять чуть больше времени ввиду летнего перерыва в Формуле-1.
Из-за того, что новый моторный регламент на 2026 год не был утверждён, «Ред Булл» и "Порше" не объявляют о соглашении по продаже 50% акций австрийской команды.
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