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Голосование совета ФИА по изменениям в регламенте на 2026 год отложено

Автоспорт
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Изначально заседание планировалось на 2 августа

Голосование совета ФИА по изменениям в регламенте на 2026 год отложено

фото - F1

Новина українською

Электронное голосование по поправкам в регламент и моторным правилам на 2026 год, запланированное Всемирным советом ФИА, было отложено. Об этом сообщает Motorsport.

Изначально предполагалось, что голосование пройдёт 2 августа, но теперь его перенесли на 8 августа. Также отмечается, что подсчёт результатов может занять чуть больше времени ввиду летнего перерыва в Формуле-1.

Из-за того, что новый моторный регламент на 2026 год не был утверждён, «Ред Булл» и "Порше" не объявляют о соглашении по продаже 50% акций австрийской команды.

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В статье: ФИА
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