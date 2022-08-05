Команды Формулы-1 приняли решение приподнять края днища

Команды Формулы-1 согласились внести изменения в технический регламент на 2023 год, согласно которым края днища будут приподняты на 15 мм. Об этом информирует Racingnews365.

На такую меру гоночные коллективы пойдут, чтобы побороть эффект дельфинирования, с которым многие столкнулись в нынешнем сезоне Формулы-1.

Изначально в Международной автомобильной федерации (ФИА) хотели поднять края днища на 25 мм. В то же время команды были согласны лишь на 10. В итоге путём компромисса остановились на 15 мм.

Напомним, ранее некоторые команды, в частности "Мерседес", призывали ФИА принять меры для борьбы с дельфинированием.