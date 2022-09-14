Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феттель и Шумахер примут участие в тестах Альпин
Пилоты могут стать заменой для Пиастри
фото - f1-world.ru
"Альпин" проведёт тестовую сессию сразу для четырёх пилотов, в результате которой станет ясно, кто имеет большие шансы на подписание контракта с командой на сезон-2023.
Тесты являются частью продолжающейся сезонной программы с использованием болида A521. Изначально это была сезонная программа для Оскара Пиастри, а теперь её переориентировали на проверку потенциальных кандидатов на замену австралийцу.
По сообщениям RacingNews365.com, тесты запланированы перед Гран-при Сингапура, и в них примут участие четыре гонщика, включая Ника де Вриса, Джека Дуэна, Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Популярное сейчас
- Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт
- Однажды в Кубке европейских чемпионов. Как Селтик стал самым лучшим на континенте
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Феттеля призвали извиниться перед президентом Италии
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО