Феттель и Шумахер примут участие в тестах Альпин

"Альпин" проведёт тестовую сессию сразу для четырёх пилотов, в результате которой станет ясно, кто имеет большие шансы на подписание контракта с командой на сезон-2023.

Тесты являются частью продолжающейся сезонной программы с использованием болида A521. Изначально это была сезонная программа для Оскара Пиастри, а теперь её переориентировали на проверку потенциальных кандидатов на замену австралийцу.

По сообщениям RacingNews365.com, тесты запланированы перед Гран-при Сингапура, и в них примут участие четыре гонщика, включая Ника де Вриса, Джека Дуэна, Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля.