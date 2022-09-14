  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феттель и Шумахер примут участие в тестах Альпин
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феттель и Шумахер примут участие в тестах Альпин

Автоспорт
(1 голосов)

Пилоты могут стать заменой для Пиастри

Феттель и Шумахер примут участие в тестах Альпин

фото - f1-world.ru

Новина українською

"Альпин" проведёт тестовую сессию сразу для четырёх пилотов, в результате которой станет ясно, кто имеет большие шансы на подписание контракта с командой на сезон-2023.

Тесты являются частью продолжающейся сезонной программы с использованием болида A521. Изначально это была сезонная программа для Оскара Пиастри, а теперь её переориентировали на проверку потенциальных кандидатов на замену австралийцу.

По сообщениям RacingNews365.com, тесты запланированы перед Гран-при Сингапура, и в них примут участие четыре гонщика, включая Ника де Вриса, Джека Дуэна, Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Себастьян Феттель Михаэль Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде