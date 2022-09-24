  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Даниэль Риккардо: У меня нету контракта на следующий сезон. Могу его и пропустить
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даниэль Риккардо: У меня нету контракта на следующий сезон. Могу его и пропустить

Автоспорт
(1 голосов)

Австралиец говорит, что сделает шаг назад, дабы сделать два шага вперед

Даниэль Риккардо: У меня нету контракта на следующий сезон. Могу его и пропустить

Фото: Motor Sport Magazine

UA-Футбол
Новина українською

Австралийский пилот "МакЛарен" Даниэль Риккардо прокомментировал информацию о том, что его контракт заканчивается уже в этом декабре, и что у него до сих пор не было предложений на предстоящий сезон.

"Когда говорю, что не знаю, что будет, я имею в виду, что у меня нету контракта на следующий год. Может ли еще поступить предложение? Может. Но я стараюсь не сильно переживать по этому поводу. Конечно, я по-прежнему хочу продолжать водить, соревноваться, ездить по треку.

Но я не вижу следующий год как "все или ничего". Я скорее присматриваюсь к 2024. Я нахожусь в таком месте, что, если нужно сделать шаг назад, дабы позже сделать два шага вперед – значит я и моя команда так и поступим. Значит, я могу его и пропустить".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макларен Даниэль Риккардо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде