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Даниэль Риккардо: У меня нету контракта на следующий сезон. Могу его и пропустить
Австралиец говорит, что сделает шаг назад, дабы сделать два шага вперед
Фото: Motor Sport Magazine
Австралийский пилот "МакЛарен" Даниэль Риккардо прокомментировал информацию о том, что его контракт заканчивается уже в этом декабре, и что у него до сих пор не было предложений на предстоящий сезон.
"Когда говорю, что не знаю, что будет, я имею в виду, что у меня нету контракта на следующий год. Может ли еще поступить предложение? Может. Но я стараюсь не сильно переживать по этому поводу. Конечно, я по-прежнему хочу продолжать водить, соревноваться, ездить по треку.
Но я не вижу следующий год как "все или ничего". Я скорее присматриваюсь к 2024. Я нахожусь в таком месте, что, если нужно сделать шаг назад, дабы позже сделать два шага вперед – значит я и моя команда так и поступим. Значит, я могу его и пропустить".
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