Даниэль Риккардо: У меня нету контракта на следующий сезон. Могу его и пропустить

Австралийский пилот "МакЛарен" Даниэль Риккардо прокомментировал информацию о том, что его контракт заканчивается уже в этом декабре, и что у него до сих пор не было предложений на предстоящий сезон.

"Когда говорю, что не знаю, что будет, я имею в виду, что у меня нету контракта на следующий год. Может ли еще поступить предложение? Может. Но я стараюсь не сильно переживать по этому поводу. Конечно, я по-прежнему хочу продолжать водить, соревноваться, ездить по треку.

Но я не вижу следующий год как "все или ничего". Я скорее присматриваюсь к 2024. Я нахожусь в таком месте, что, если нужно сделать шаг назад, дабы позже сделать два шага вперед – значит я и моя команда так и поступим. Значит, я могу его и пропустить".