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Гран-при Сингапура. Перес – первый, Леклер – второй, Ферстаппен – седьмой
Макса обошел даже Лэнс Стролл из Астон Мартина
Фото: Sportscasting
Завершилось Гран-при Сингапура, прошедшее на автодроме Марина-Бэй. Ожидаемо победил пилот "Ред Булл", однако не Макс Ферстаппен, а Серхио Перес. Это лишь вторая победа мексиканца в сезоне. Ранее Перес также побеждал в Монако.
Ферстаппен же финишировал на седьмом месте. Его обошли Шарль Леклер и Карлос Сайнц из "Феррари", Ландо Норрис и Даниэль Риккардо из "Макларена", и даже Лэнс Стролл из "Астон Мартина".
Гран-при Сингапура
1. Серхио Перес - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Ландо Норрис - "Макларен"
5. Даниэль Риккардо - "Макларен"
6. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"
7. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
9. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
10. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
11. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
12. Кевин Магнуссен - "Хаас"
13. Мик Шумахер - "Хаас"
14. Джордж Расселл - "Мерседес"
Не финишировали:
Юки Цунода - "Альфа Таури"
Эстебан Окон - "Альпин"
Алекс Албон - "Уильямс"
Фернандо Алонсо - "Альпин"
Николас Латифи - "Уильямс"
Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
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