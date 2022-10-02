Гран-при Сингапура. Перес – первый, Леклер – второй, Ферстаппен – седьмой

Завершилось Гран-при Сингапура, прошедшее на автодроме Марина-Бэй. Ожидаемо победил пилот "Ред Булл", однако не Макс Ферстаппен, а Серхио Перес. Это лишь вторая победа мексиканца в сезоне. Ранее Перес также побеждал в Монако.

Ферстаппен же финишировал на седьмом месте. Его обошли Шарль Леклер и Карлос Сайнц из "Феррари", Ландо Норрис и Даниэль Риккардо из "Макларена", и даже Лэнс Стролл из "Астон Мартина".

Гран-при Сингапура

1. Серхио Перес - "Ред Булл"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Ландо Норрис - "Макларен"

5. Даниэль Риккардо - "Макларен"

6. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"

7. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

9. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

10. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

11. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

12. Кевин Магнуссен - "Хаас"

13. Мик Шумахер - "Хаас"

14. Джордж Расселл - "Мерседес"

Не финишировали:

Юки Цунода - "Альфа Таури"

Эстебан Окон - "Альпин"

Алекс Албон - "Уильямс"

Фернандо Алонсо - "Альпин"

Николас Латифи - "Уильямс"

Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"