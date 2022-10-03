Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Сингапура

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о состоявшемся недавно Гран-при Сингапура, по итогам которого он занял седьмое место.

"Лучше просто забыть об этой гонке и двигаться дальше, в Японию", — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам "Феррари": Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно.