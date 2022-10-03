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Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Сингапура
Пилот давно не показывал таких плохих результатов
Фото: RacingNews365
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о состоявшемся недавно Гран-при Сингапура, по итогам которого он занял седьмое место.
"Лучше просто забыть об этой гонке и двигаться дальше, в Японию", — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.
Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам "Феррари": Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно.
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