  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Сингапура
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Сингапура

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот давно не показывал таких плохих результатов

Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Сингапура

Фото: RacingNews365

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о состоявшемся недавно Гран-при Сингапура, по итогам которого он занял седьмое место.

"Лучше просто забыть об этой гонке и двигаться дальше, в Японию", — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам "Феррари": Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Сингапура
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде