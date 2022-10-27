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Гран-при Мексики будет в календаре Формулы-1 еще минимум 3 года

Автоспорт
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Соглашение рассчитано до 2025 года

Гран-при Мексики будет в календаре Формулы-1 еще минимум 3 года

фото - F1

Новина українською

Организаторы Гран-при Мексики подписали новый контракт с руководством Формулы-1, сообщает пресс-служба чемпионата. Новое соглашение рассчитано на три года и истечёт по окончании сезона-2025.

"Я очень рад объявить, что Формула-1 продолжит приезжать в Мехико ещё три года в соответствии с новым соглашением. Каждый год эта гонка привлекает большое количество страстных болельщиков, а атмосфера здесь просто невероятная, и я знаю, что все будут в восторге от этой новости. Я хочу поблагодарить Клаудию Шейнбаум, главу правительства Мехико, и Алехандро Соберона и его команду за их неизменную приверженность Формуле-1 и неизменный успех Гран-при", — сообщил исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году. В 2020 году этап был отменён из-за пандемии коронавируса, однако вернулся в календарь в сезоне-2021.

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В статье: Гран-при Мексики
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