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Руководитель Макларена рассказал о будущем Даниэля Риккардо
Пока с пилотом это не обсуждалось
Фото: Livesport
Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо может остаться в команде в качестве резервиста. По крайней мере, в самом "Макларене" заявили, что не исключают такой возможности. Об этом заявил руководитель гоночного коллектива Андреас Зайдль.
"Мы ещё не обсуждали это. Обычно мы ведём такие разговоры зимой. Но могу сказать, что между Даниэлем и нами нет никаких недоразумений, поэтому это возможно", — приводит слова Зайдля Motorsport España.
Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет "Макларен".
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