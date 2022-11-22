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Карлос Сайнс - лучший во вторых постсезонных тестах в Абу-Даби
Ферстаппен замкнул топ-5
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс стал лучшим по итогам постсезонных тестов Формулы-1, которые прошли в Абу-Даби. Второй результат показал его напарник Шарль Леклер, а замкнул тройку Роберт Шварцман.
Формула-1. Тесты. Абу-Даби.
1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:25.245 (65 кругов)
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.138 (56)
3. Роберт Шварцман ("Феррари") +0.155 (116)
4. Пьер Гасли ("Альпин") +0.444 (130)
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.600 (76)
6. Алекс Албон ("Уильямс") +0.714 (118)
7. Логан Сарджент ("Уильямс") +0.818 (82)
8. Ник де Врис ("Альфа Таури") +0.866 (151)
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.018 (70)
10. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +1.036 (111)
11. Джек Дуэн ("Альпин") +1.052 (111)
12. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.067 (97)
13. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.088 (88)
14. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.095 (123)
15. Фелипе Другович ("Астон Мартин") +1.350 (106)
16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.464 (129)
17. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1.505 (67)
18. Ландо Норрис ("Макларен") +1.645 (115)
19. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1.755 (110)
20. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.878 (135)
21. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") +1.927 (99)
22. Фредерик Вести ("Мерседес") +1.971 (124)
23. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.995 (73)
24. Тео Пуршер ("Альфа Ромео") +2.346 (106)
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