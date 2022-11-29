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Даниэль Риккардо: Да, у меня были переговоры с Мерседесом

Автоспорт
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Пилоту больше нравилась идея с Ред Булл

Даниэль Риккардо: Да, у меня были переговоры с Мерседесом

Фото: Livesport

Новина українською

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо признался, что в течение какого-то времени вёл переговоры с "Мерседесом". Напомним, в следующем сезоне Риккардо станет третьим пилотом "Ред Булл".

"Да, у меня были переговоры с "Мерседесом". Но они, так сказать, немного застопорились, а вариант с "Ред Булл" начал приобретать всё больше смысла. Признаюсь, часть "Ред Булл" во мне осталась.

Конечно, "Мерседес" долгое время доминировал. Эта та команда, за которой я наблюдал. С ними у меня было несколько разговоров. Здорово, что топ-команды проявляют интерес ко мне и сейчас", — приводит слова Риккардо GPFans со ссылкой на его выступление в подкасте In the Fast Lane.

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В статье: Ред Булл Даниэль Риккардо
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