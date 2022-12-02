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Гран-при Китая официально отменен
Об этом пишет пресс-служба Формулы-1
фото - F1
Гран-при Китая Формулы-1 в следующем сезоне чемпионата не состоится. Об этом официально информирует пресс-служба Формулы-1.
Сообщается, что такое решение связано с непростой ситуацией в Поднебесной с коронавирусом и с сопутствующими этому сложностями. Напомним, согласно действующим китайским правовым нормативам любой человек, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным. Такое положение дел создавало бы проблемы для гонщиков и персонала команд.
В пресс-службе Формулы-1 также сообщили, что в настоящий момент рассматриваются варианты замены китайского этапа. Ранее говорилось, что он может пройти в Португалии на трассе "Портиман" в Алгарве.
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