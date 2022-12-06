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Ромен Грожан стал заводским пилотом Ламборгини
Он не выступал с 2020 года
Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан стал заводским пилотом "Ламборгини" в гонках на выносливость. В 2023 году Грожан поможет итальянской марке с разработкой нового гиперкара категории LMDh, который дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Параллельно с разработкой гиперкара Грожан будет выступать за заводскую команду "Ламборгини" Iron Lynx за рулём Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Его дебют в качестве официального пилота итальянской команды состоится в гонке "24 часа Дайтоны". Партнёрами Грожана станут Мирко Бортолотти и Андреа Калдарелли.
Напомним, с 2021 года француз выступает в американской серии IndyCar. Грожан ушёл из Формулы-1 после сезона-2020.
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