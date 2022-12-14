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Новый руководитель Макларена поделился планами команды на будущее

Автоспорт
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В команде уверены, что они сделают шаг вперед

Новый руководитель Макларена поделился планами команды на будущее

Фото: Sky Sports

Новина українською

Новый руководитель "Макларена" Андреа Стелла поделился видением будущих шагов в команде.

"Что касается будущего, то мы будем придерживаться преемственности. Как мне кажется, мы очень хорошо поработали с Андреасом. Вместе мы определили несколько очень важных направлений и хотим их консолидировать.

Но в Формуле-1 всегда возникают новые возможности. Сейчас мы рассчитываем сделать шаг вперёд, чтобы создать быструю машину. Одна из областей, в которой мы хотим стать сильнее, — это аэродинамика. Возможно, нужно будет расширить штат сотрудников в этой области", — приводит слова Стеллы PlanetF1.com.

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В статье: Макларен
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