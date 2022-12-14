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Ральф Шумахер: Не факт, что Боттас останется в Альфа Ромео
Куда же может перейти Валттери
фото - formula1.com
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора компании Sauber Group.
Ранее Зайдль работал в "Макларене", являясь руководителем этой команды. О его приходе в Sauber Group стало известно вчера, 13 декабря.
"Будет любопытно посмотреть, какие идеи есть у Андреаса для пилотов. Гуаньюй Чжоу более или менее прочно сидит в кресле. Кроме того, он ещё и приносит много денег, что до 2026 года будет немаловажно. А вот Валттери Боттас, с другой стороны, не факт, что останется слишком надолго", — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Germany.
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