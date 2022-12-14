  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ральф Шумахер: Не факт, что Боттас останется в Альфа Ромео
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ральф Шумахер: Не факт, что Боттас останется в Альфа Ромео

Автоспорт
(1 голосов)

Куда же может перейти Валттери

Ральф Шумахер: Не факт, что Боттас останется в Альфа Ромео

фото - formula1.com

Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора компании Sauber Group.

Ранее Зайдль работал в "Макларене", являясь руководителем этой команды. О его приходе в Sauber Group стало известно вчера, 13 декабря.

"Будет любопытно посмотреть, какие идеи есть у Андреаса для пилотов. Гуаньюй Чжоу более или менее прочно сидит в кресле. Кроме того, он ещё и приносит много денег, что до 2026 года будет немаловажно. А вот Валттери Боттас, с другой стороны, не факт, что останется слишком надолго", — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Germany.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде